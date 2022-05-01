روسيا تعلن إسقاط مقاتلتين واستهداف منشآت عسكرية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إسقاط مقاتلتين واستهداف 7 منشآت عسكرية في مناطق شرقي وشمال شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت بصواريخ جوية عالية الدقة 7 منشآت عسكرية.

وأوضح أن من بين المنشآت أربع نقاط لتجمع القوات العسكرية وتركيز المعدات، بالإضافة إلى 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بمقاطعتي دونيتسك (شرق) و خاركوف (شمال شرق).

ودمر الطيران الروسي، وفق كوناشينكوف، نظامين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" الأوكرانية في مدينتي زابوروجيه (جنوب شرق) وأرتيموفسك (شرق).