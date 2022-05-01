نانسي بيلوسي تلتقي زيلينسكي في كييف

التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس الأوكراني في كييف.

أظهرت لقطات نشرها مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت مبكر الأحد بيلوسي في كييف مع وفد من الكونغرس الأمريكي.

وكان من بين الوفد المرافق لبيلوسي النواب جايسون كرو وجيم ماكغفرن وآدم شيف.

وقال زيلينسكي للوفد الأمريكي "نرحب بكم جميعا".

وقالت بيلوسي لاحقا "نعتقد أننا نزوركم لنقول لكم شكرا لكم على كفاحكم من أجل الحرية. نحن على جبهات الحرية، ومعركتكم هي معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون هناك من أجلكم حتى تنتهي المعركة".

جدير بالذكر أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا.