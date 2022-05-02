القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

الخارجية الإسرائيلية تقرر استدعاء السفير الروسي إثر تصريحات لافروف

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 02.05.2022 12:24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأناضول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأناضول)

قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الروسي، الاثنين، احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير الروسي في إسرائيل لإجراء محادثة بعد تصريحات لافروف".

ويأتي الاستدعاء بعد انتقادات إسرائيلية حادة للوزير الروسي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن لافروف قال في حديث لمحطة تلفزة إيطالية، إن "حقيقة كون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، يهودياً لا تعني غياب العناصر النازية في بلاده، وأعتقد أن لأدولف هتلر دما يهوديا أيضا".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم عن وزير الخارجية يائير لابيد قوله، إن "تصريحات لافروف هي بيان فاضح لا يغتفر وخطأ تاريخي فظيع".

وحتى الساعة 8:30 ت.غ، لم تصدر السلطات الروسية أو سفارة موسكو في تل أبيب بيانا بشأن ذلك.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال الجيش الأوكراني إنه صد هجومًا روسيًا على جبهة واسعة في الشرق مع...
مختارات