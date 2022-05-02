الخارجية الإسرائيلية تقرر استدعاء السفير الروسي إثر تصريحات لافروف

قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الروسي، الاثنين، احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير الروسي في إسرائيل لإجراء محادثة بعد تصريحات لافروف".

ويأتي الاستدعاء بعد انتقادات إسرائيلية حادة للوزير الروسي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن لافروف قال في حديث لمحطة تلفزة إيطالية، إن "حقيقة كون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، يهودياً لا تعني غياب العناصر النازية في بلاده، وأعتقد أن لأدولف هتلر دما يهوديا أيضا".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم عن وزير الخارجية يائير لابيد قوله، إن "تصريحات لافروف هي بيان فاضح لا يغتفر وخطأ تاريخي فظيع".

وحتى الساعة 8:30 ت.غ، لم تصدر السلطات الروسية أو سفارة موسكو في تل أبيب بيانا بشأن ذلك.