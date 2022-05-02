روسيا تعلن تدمير 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، إسقاط مقاتلة "ميغ 29" وتدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها دمرت 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، من بينها: مراكز قيادة، ومناطق تمركز المسلحين، وثلاثة مستودعات للأسلحة في مدينتي بيرفومايسكو وإليتشيفكا.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت أيضا 10 مسيرات، وصاروخين من طراز "توشكا يو" بالقرب من بتروفسكي في لوغانسك(جنوب شرق)، وتم إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ 29" بالقرب من سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك (شرق).

وبحسب البيان، "دمرت وحدات المدفعية الروسية مستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم استهداف مراكز تجمع عسكرية وتصفية عشرات المسلحين".

واجمالا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، تم إسقاط 146 مقاتلة، و 112 مروحية، و 683 مسيرة، و 281 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و 2756 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 316 قاذفة صواريخ متعددة، و1234 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2563 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.