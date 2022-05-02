زيلينسكي: أكثر من نصف مليون أوكراني نُقلوا قسرا إلى روسيا

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن نصف مليون أوكراني تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا أو أماكن أخرى، رغما عنهم.

وقال زيلينسكي، في تصريح لتلفزيون ERT اليوناني الحكومي، إن ما تبقى من المدنيين في مصنع أزوفستال للصلب آخر، معاقل القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، يخشون صعود الحافلات خوفا من أن يتم أخذهم إلى روسيا.

وأضاف أن نصف مليون أوكراني نُقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا، أو إلى أماكن أخرى، رغماً عنهم.

ومؤخرا بدأت الأمم المتحدة بإجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال المحاصر من قبل القوات الروسية.

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إجلاء 80 مدنيا من المصنع المذكور.

وقال البيان إن القوات الروسية سلمت إلى ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر المدنيين الذين تم إجلاؤهم، والراغبين في التوجه إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف.

وشهدت مدينة ماريوبول معارك عنيفة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بسبب موقعها على بحر آزوف.

وسيطرت القوات الروسية على كامل المدينة باستثناء مصنع "آزوفستال" للصلب الذي يُعد آخر معقل للقوات والمقاومة الأوكرانية في ماريوبول.

ويقدر مسؤولون أوكرانيون وجود نحو 2000 جندي داخل المصنع إلى جانب نحو 1000 مدني يحتمون في الأنفاق تحت الأرض.