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سفير كييف بأنقرة: تحريف تصريحات زيلينسكي لن يؤثر على شراكتنا مع تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 02.05.2022 18:14
السفير الأوكراني في أنقرة ويسل بودنار الأناضول السفير الأوكراني في أنقرة ويسل بودنار (الأناضول)

قال السفير الأوكراني بأنقرة، ويسل بودنار، إن تحريف تصريحات رئيس بلاده، فولوديمير زيلينسكي، حول تركيا وإخراجها عن سياقها لا يمكن أن يلقي بظلاله على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين أنقرة وكييف.

جاء ذلك في بيان، الإثنين، حول تصريحات أدلى بها الرئيس الأوكراني بشأن تركيا، خلال لقائه مع قناة تلفزيونية أجنبية.

وأشار بودنار إلى أن تحريف البيانات التي تدلي بها أوكرانيا للرأي العام، وإخراجها عن سياقها بشكل متعمد، لا يمكن أن يلقي بظلاله على الشراكة الاستراتيجية بين أنقرة وكييف.

وأكد أن الرئيس الأوكراني ممتن لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إزاء الدعم السياسي الذي يقدمه لبلاده.

كما أعرب عن تقديره للجهود التركية الرامية لوقف الهجمات الروسية وتحقيق السلام الدائم.

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