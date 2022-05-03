وزارة الدفاع البريطانية تعتبر أن الجيش الروسي بات ضعيفاً بشكل ملحوظ

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي أصبح "أضعف بشكل ملحوظ" بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها في حربه في أوكرانيا.

وأضافت في بيان على تويتر اليوم، أن الجيش الروسي "أصبح الآن أضعف بشكل ملحوظ ماديا ومعنويا بسبب غزوه لأوكرانيا"، وأن العقوبات "ستؤخر" عملية التعافي من هذا الوضع.

وأوضح البيان أن هذا سيكون له "تأثير دائم" في قدرة روسيا على نشر قوة عسكرية تقليدية.

ولفتت الوزارة إلى أنه رغم تضاعف ميزانية الدفاع الروسية من 2005 إلى 2018، فإن ذلك "لم يمكّن روسيا من الهيمنة على أوكرانيا".

واعتبرت أن "الإخفاقات في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي تركت روسيا غير قادرة على ترجمة القوة العددية إلى ميزة حاسمة".

ومن المتوقع أن تنتهي المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من العمل على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.