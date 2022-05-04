المفوضية الأوروبية تقترح حزمة عقوبات جديدة على روسيا

اقترحت المفوضية الأوروبية، حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، تشمل حظر واردات النفط منها.

جاء ذلك في كلمة ألقتها رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال مشاركتها الأربعاء، في جلسة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وأوضحت فون دير لاين أنه سيتم إدراج ضباط روس رفيعي المستوى وغيرهم من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب في بلدة بوتشا الأوكرانية والمسؤولين عن حصار مدينة ماريوبول على قائمة العقوبات في الحزمة الجديدة.

وأضافت أن المفوضية بصدد إخراج "سبيربنك بنك" الذي يعد أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت المالي.

وأشارت إلى أنه مع إخراج هذه البنوك من نظام سويفت، سيتم ضمان العزلة الكاملة للقطاع المالي الروسي عن النظام العالمي.

كما صرحت بأن الحزمة الجديدة تتضمن فرض حظر بث على 3 قنوات تابعة للدولة الروسية، وأنه لن يُسمح لها بالعمل بأي شكل من الأشكال في دول الاتحاد الأوروبي من خلال تطبيقات الكابلات أو الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو الهواتف الذكية.

وذكرت أيضا أنه سيتم حظر وصول الرئاسة الروسية "الكرملين" إلى المحاسبين والمستشارين في أوروبا ومنع تقديم مثل هذه الخدمات للشركات الروسية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات "ستلحق أضرارا حقيقية بالاقتصاد الروسي".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن فرض 5 حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا بعد بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.

ولكي تدخل الحزمة الجديدة حيز التنفيذ يتوجب مصادقة الدول الأعضاء في المفوضية عليها.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.