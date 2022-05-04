روسيا تفرض عقوبات على 63 مسؤولا يابانيا رفيعا

قررت روسيا، الأربعاء، فرض عقوبات على 63 مسؤولا يابانيا رفيعا بينهم رئيس الوزراء كيشيدا فوميو.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن الحكومة اليابانية تسيّر حملة لا مثيل لها ضد روسيا.

وأضاف البيان أن الحكومة اليابانية "تتغاضى عن الأكاذيب والافتراءات والتهديدات المباشرة التي تُطلق ضد موسكو".

وأشار البيان إلى أن هذه الحملة تتكرر باستمرار عبر شخصيات يابانية بارزة وخبراء ووسائل إعلامية، وأن طوكيو لا تراعي مبدأ حسن الجوار.

ولفت البيان إلى أن اليابان تقدم على خطوات من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي وتشويه صورة موسكو في المحافل الدولية.

وذكر بيان الخارجية الروسية أن قرار العقوبات يشمل رئيس الوزراء الياباني وأعضاء حكومته ونواب برلمانيين، وبموجب القرار سيتم حظر الأشخاص الـ63 من دخول الأراضي الروسية.