عمدة ماريوبول: انقطاع الاتصال مع المقاتلين في مصنع آزوفستال

كشف عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو، الأربعاء، عن فقدان الاتصال مع المقاتلين المتواجدين في مصنع آزوفستال للصلب.

وقال في تصريحات إذاعية، إن قتالا "عنيفا" يدور في مصنع آزوفستال، وإن الجنود الأوكرانيين الموجودين في أرض المصنع توقفوا عن التواصل، حسبما نقل موقع "MSN" العالمي.

وأضاف بويتشينكو: "لسوء الحظ لا نفهم ما حدث، بالأمس كان هناك اتصال واليوم لا يوجد اتصال".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، مزاعم أوكرانية بشن الجيش الروسي هجوما على مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول الساحلية خلال ساعات ليل الإثنين-الثلاثاء.

وشهدت ماريوبول معارك عنيفة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بسبب موقعها على بحر آزوف، فيما سيطرت القوات الروسية على كامل المدينة باستثناء مصنع "آزوفستال" للصلب.

ويقدر مسؤولون أوكرانيون وجود نحو 2000 جندي داخل المصنع إلى جانب نحو 1000 مدني يحتمون داخل الأنفاق تحت الأرض.