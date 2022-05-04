كييف تعتبر من يرفض مقترح حظر النفط الروسي شريكاً في جرائم الحرب

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنها تعتبر دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض مقترح حظر النفط الروسي "متواطئة" في جرائم الحرب الروسية.

وأضاف في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم "إذا استمرت أي دولة في أوروبا في معارضة فرض حظر على النفط الروسي، سيكون هناك سبب وجيه للقول إن هذا البلد متواطئ في الجرائم المرتكبة من روسيا في أراضي أوكرانيا".

واقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا والتوقف عن استيراد النفط الخام الروسي تدريجيا في غضون ستة أشهر.

فيما رفضت المجر مقترح بروكسل "بشكله الحالي".

وأوضح كوليبا إن روسيا تستخدم عائدات النفط والغاز "لمواصلة تمويل آلتها الحربية".

وأضاف أنه إذا عارض أي عضو في الكتلة الحظر "فهذا يعني شيئا واحدا: إنهم بجانب الروس ويتشاركون المسؤولية عن كل ما تفعله روسيا في أوكرانيا".

من جهة أخرى، رحب كوليبا بالاقتراح الأوروبي لكنه عارض الجدول الزمني التدريجي المقترح وقال "لكن ذلك أفضل من لا شيء".