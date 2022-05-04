موسكو تستضيف وفدا قياديا من "حماس" برئاسة أبو مرزوق

يصل العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس في عدد من الملفات.

ووفق مصدر مُطلع في الحركة، فإن الوفد "يصل موسكو الأربعاء ويلتقي المسؤولين بوزارة الخارجية الروسية، في زيارة تستمر يومين".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الوفد "برئاسة عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، وعضوية كل من حسام بدران وفتحي حماد، عضوي المكتب السياسي للحركة".

ولفت إلى أن الزيارة "تأتي استجابة لدعوة من الخارجية الروسية وتتضمن مباحثات في عدد من الملفات، في إطار الجهود الروسية المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية".

ولم يُضف المصدر معلومات أخرى بشأن تفاصيل الزيارة.

وتأتي الزيارة، في ظل بوادر توتر بين روسيا وإسرائيل على هامش الحرب على أوكرانيا، إثر تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن "أكبر معادٍ للسامية هم اليهود"، ومطالبة إسرائيل لموسكو بالاعتذار عن تلك التصريحات.

ونهاية العام الماضي، استقبلت موسكو وفداً من حماس في إطار مساع لإحياء المصالحة الفلسطينية، ووجهت دعوة لاستضافة حوار فلسطيني، إلا أنه لم يتم لأسباب غير معروفة.