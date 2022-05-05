ألمانيا تتعهد بتقديم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، بأن تواصل بلاده تقديم دعمها العسكري لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء تشيكيا بيتر فيال، في العاصمة برلين، إن البلدين "سيوسعان تعاونهما الدفاعي، ويزودان أوكرانيا بأسلحة ثقيلة سوفيتية الصنع".

وأضاف: "يجب علينا الآن دعم أوكرانيا بشكل كامل، كما يجب أن تشمل مساعدتنا توريد الأسلحة لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وأوضح أن تشيكيا ستسلم أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، والتي يمكن للجيش الأوكراني نشرها بسرعة دون الحاجة إلى تدريب خاص عليها.

وأضاف أن ألمانيا ستزود تشيكيا في المقابل بالسلاح من أجل سد الفجوة.

ورفض المستشار الألماني الإدلاء بأي تفاصيل بشأن عمليات تسليم الأسلحة المزمعة إلى أوكرانيا، وقال إن المحادثات جارية بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.