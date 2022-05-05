روسيا تطرد 7 دبلوماسيين دنماركيين

أعلنت روسيا اليوم الخميس، أنها قررت طرد 7 دبلوماسيين دنماركيين من أراضيها في خطوة انتقامية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها استدعت الخميس السفير الدنماركي لدى موسكو كارستن سيندرغورد بهدف نقل احتجاجها الشديد.

وبموجب القرار، يتعين على الدبلوماسيين الدنماركيين الـ7 مغادرة البلاد في غضون أسبوعين، بحسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن سياسة الدنمارك المعادية لروسيا تسبب ضررا خطيرا للعلاقات الثنائية.

كما قررت روسيا عدم منح تأشيرة لدبلوماسي من أفراد بعثة الدنمارك لديها، بحسب المصدر نفسه.

وشددت الخارجية الروسية على أنها تحتفظ بحقها في تبني خطوات رد إضافية على تصرفات كوبنهاغن غير الودية.

وتأتي هذه الخطوة ردا على طرد 15 دبلوماسيا روسيا من الدنمارك في 5 أبريل/ نيسان الماضي، كجزء من الاحتجاجات ضد الحرب الروسية على أوكرانيا.