الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "Su-27"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "Su-27" واعتراض صاروخي "Smerch" قرب مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وقال متحدث وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز Su-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بقرب قرية بلاتونوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف كوناشينكوف: "دمرت قواتنا أيضا 7 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق عدة بلدات، منها ليبتسي بمنطقة خاركوف، وسلادكو ودوغوت في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتريتياكوفكا وفارفاروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، قرب جزيرة زميني".

وتابع قائلاً: "كما تم اعتراض صاروخين من طراز Smerch قرب مدينة ايزوم".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية للقوات البرية الروسية ضربت حوالي 230 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 22 موقعا قياديا، و207 نقاط تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، فضلا عن 3 مستودعات للذخيرة".