المجر ترفض إرسال أسلحة لأوكرانيا لدعم تحقيق السلام

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده لن ترسل أي أسلحة إلى أوكرانيا، إيمانا منها بضرورة تحقيق السلام.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، الجمعة، أن بلاده لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وموقفنا هو السعي لتحقيق السلام.

وفي السياق، أعلن أوربان أن المجر لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

واعتبر أن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية، بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري، مضيفا أن بلاده مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يتناسب مع مصالحها.

والأربعاء الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن ضد روسيا، على خلفية حربها في أوكرانيا.

غير أن العديد من الدول الأوروبية بينها ألمانيا والمجر وسلوفاكيا قلقة من تأثيرات قطع واردات النفط الروسية.

وطلبت سلوفاكيا، الأربعاء، فترة انتقالية مدتها 3 سنوات لتفعيل الحظر الأوروبي على النفط الروسي.

وفي السياق، قالت الحكومة المجرية إن مقترح المفوضية الأوروبية حظر النفط الروسي تدريجيا لا يقدم أية ضمانات لأمن الطاقة المجري.

بدوره، شدد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، على أن فرض حظر أوروبي تدريجي لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع الأسعار.