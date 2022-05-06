بروكسل تخطط لتغيير أسماء شوارعها المرتبطة بروسيا

أعلنت السلطات البلجيكية أنها تخطط لتغيير أسماء الشوارع المرتبطة بروسيا في بروكسل، التي تعتبر قلب الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب هجومها على أوكرانيا.

واقترح أعضاء بلديتي وسط بروكسل، وسانت جيل، تغيير اسمي شارعي روسيا وستالينغراد في المدينة، وتسميتهما شارع أوكرانيا.

وصرح أعضاء مجلس المدينة الذين قدموا الاقتراح، أن بروكسل المعروفة بعاصمة الاتحاد الأوروبي، يجب أن ترفع صوتها أكثر ضد روسيا، وأن تدعم أوكرانيا بمثل هذه الإجراءات الرمزية.

وقال مارك نايثر، عضو مجلس مدينة سانت جيل، في تصريح للصحفيين الجمعة: "بصفتنا أوروبيين لا يمكننا أن نظل صامتين أمام المأساة الإنسانية على عتبة بابنا، نريد أن نعطي الأوكرانيين رسالة أمل ونذكرهم بأننا ندعمهم".

جدير بالذكر أن شارعي روسيا وستالينغراد يقعان في منطقة مزدحمة وسط بروكسل.