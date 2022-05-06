فقدان شخصين وإصابة 17 آخرين إثر انفجار وسط مدريد

أعلنت السلطات الإسبانية، الجمعة، فقدان شخصين وإصابة 17 آخرين إثر انفجار هز حي سالامانكا وسط العاصمة مدريد.

وأكدت هيئة خدمة الطوارئ في مدريد في بيان، إصابة 17 شخصًا، نُقل 4 منهم إلى المستشفى، وأحدهم في حالة خطيرة.

ووقع الانفجار عند مبنى سكني مكون من 4 طوابق على بعد عدة بنايات من حديقة ريتيرو، ما تسبب بأضرار جسيمة للمبنى وسيارات مجاورة، بحسب البيان.

وأضافت الهيئة أنها "تبحث أيضاً عن شخصين مفقودين".

ويواصل رجال الإطفاء أعمال البحث عن المزيد من الضحايا المحتملين، فيما نشرت شرطة مدريد طائرات بدون طيار لتفقد المبنى من الأعلى.

وبينما لم تؤكد السلطات سبب الانفجار، فإنها تبحث في احتمال أن يكون له صلة بتسرب غاز طبيعي.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، تسبب تسرب للغاز في انفجار هائل وسط مدريد، أودى بحياة 4 أشخاص.