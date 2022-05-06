مسؤول روسي: المحادثات الروسية الأوكرانية في "حالة ركود"

قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، الجمعة، إن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا "بحالة ركود".

وأفاد زايتسيف، في مؤتمر صحفي بموسكو، أن "المحادثات الروسية الأوكرانية في حالة ركود"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح أنه بينما تدعو دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، لكنها في الوقت ذاته "تبذل قصارى جهدها لمنع ذلك".

وقال إن "توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، آخذ في الازدياد"، مشيراً أن واشنطن وحدها أرسلت منتجات عسكرية بقيمة 3.8 مليارات دولار، حسب تعبيره.

وأضاف أن "بريطانيا العظمى وفرنسا وكندا وبولندا ودول البلطيق تشارك بنشاط في توريد الأسلحة"، مؤكداً أن هذا يؤدي إلى "تمديد القتال، والمزيد من الدمار للبنية التحتية المدنية وسقوط ضحايا مدنيين".

وقال إن تصريحات السياسيين الأوكرانيين بشأن عدم رغبتهم في التفاوض مع موسكو "تؤكد فقط أهمية تنفيذ مهمتي نزع السلاح ونزع النازية في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تؤيد الحل التفاوضي في أوكرانيا، مدعيا أن كييف "لا تبدي أي اهتمام" بالمفاوضات.

وأوضح لافروف أنه إذا واصل الوفد الأوكراني المسار الحالي لتجاهل المحادثات حول المقترحات الروسية، "فلن تنجح محادثات السلام"، حسب تعبيره.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.