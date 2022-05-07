بعد انقطاع عامين.. المسلمون في لندن يحتفلون بعيد الفطر في الشوارع

بعد انقطاع دام نحو عامين بسبب وباء كورونا، شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم فعالية بمناسبة عيد الفطر وسط مشاركة واسعة.

فقد شارك آلاف المسلمين وأبناء أديان أخرى في فعالية أقيمت وسط ميدان "ترافالغار"، بمساهمة من بلدية لندن تحت عنوان "عيد في الميدان".

وتخلل الفعالية عزف مقطوعات موسيقية بمشاركة فنانين أتراك، فضلًا عن بيع مأكولات هندية وباكستانية وتركية وفنزويلية وصومالية وأوزبكية.

وأقام فرع معهد يونس أمرة الثقافي التركي في لندن منصة في الفعالية لتعريف الزوار على أنشطته وتقديم لمحة عن فن الإيبرو (الرسم على الماء).

وقال رئيس الفرع محمد قراقوش إن المنصة تضمنت أيضًا تعريفًا بتركيا وفنونها التقليدية، بجانب أنشطة المعهد، وسط اهتمام كبير.

وتنظم بلدية لندن فعالية للاحتفال بعيد الفطر في ميدان "ترافالغار" منذ عام 2006 لكن تفشي فيروس كورونا حال دون التنظيم العامين الماضيين.