روسيا تعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير أسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا إلى أوكرانيا في مدينة خاركيف (شمال شرق).

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن قوات بلاده قصفت خلال ليلة السبت 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها ومعداتها.

وأضاف ان القوات الروسية دمرت بغارات جوية أسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركيف، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأوضح أن الطيران الروسي ضرب 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منها نقطتا قيادة في خاركيف، وخمس مناطق لتركيز الأفراد والمعدات العسكرية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في مقاطعة أوديسا (جنوب).

وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة الضربات، قتل ما يصل إلى 280 عنصرا من القوات الأوكرانية، كما تم تعطيل 48 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف: خلال الليل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعات نيكولاييف وخيرسون، وخاركوف، إضافة إلى مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس (جنوب شرق).

وتابع: كما اعترض الجيش الروسي ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" وتسع مقذوفات لراجمات الصواريخ "سمبرتش" في منطقة مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.

وحسب الدفاع الروسية، فإنه منذ بدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا، تم تدمير 152 طائرة أوكرانية، و112 مروحية، و762 طائرة بدون طيار، و295 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2895 دبابة ومدرعة أخرى، و333 راجمة صواريخ، و1364 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2716 مركبة عسكرية خاصة.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.