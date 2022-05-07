موسكو: إحباط عملية لاستهداف صحفيين روس في برلين

أعلنت السفارة الروسية في برلين، السبت، إحباط عملية لاستهداف صحفيين روس وعائلاتهم في العاصمة الألمانية، بحسب إعلام روسي.

وقالت السفارة إنه تم إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات" ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين، بحسب موقع قناة روسيا اليوم.

ونقلت القناة عن مصادر (لم تسمها) أنه تم العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيش فيه الصحفيون، لافتة أنه بعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في مرأب المبنى.

وأرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية تطالب بالتحقيق في الحادث.

بدورها، طالبت الخارجية الروسية السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي باتخاذ تدابير فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها.