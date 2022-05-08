"الصحة العالمية" تجدد دعوتها إلى روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دعوته روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياسكو، على هامش زيارته إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه عاش شخصياً أجواء الحرب وأنه "يدرك جيداً الآثار المدمرة للحروب."

وأعرب عن حزنه الشديد إزاء "احتلال روسيا لأوكرانيا"، معبراً في الوقت ذاته عن تقديره للمقاومة التي يظهرها الشعب الأوكراني.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وثّقت بالفعل 200 هجوم على مستشفيات ومراكز طبية في أوكرانيا، منذ بداية الحرب أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وشدد على ضرورة وقف الهجمات الروسية في أوكرانيا وتجنّب استهداف الخدمات الصحية.

وأكد أن "الصحة العالمية" ستواصل مساعدات الطبية لأوكرانيا من أجل تخفيف آثار الحرب.

وتابع: "سنواصل دعوة روسيا لوقف الحرب."

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.