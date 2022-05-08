المستشار الألماني: لن يكون هناك سلام تفرضه روسيا ولن يقبل بهذا لا أوكرانيا ولا نحن

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينتصر في حربه ضد أوكرانيا وأن الأخيرة "ستبقى على قيد الحياة".

جاء ذلك في كلمة متلفزة توجه بها إلى الشعب في الذكرى الـ 77 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وأضاف أنه لن يكون هناك "سلام تفرضه روسيا، ولن يقبل بهذا لا أوكرانيا ولا نحن".

وتابع: "بوتين لن ينتصر في الحرب، وأوكرانيا ستبقى على قيد الحياة، وستنتصر الحرية والأمن."

وأشار المستشار الألماني إلى رغبة بوتين في الاستيلاء على أوكرانيا والقضاء على هوية وثقافة الأوكرانيين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.