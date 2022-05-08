بريطانيا تعبر عن صدمتها من الهجوم الروسي على مدرسة أوكرانية وتعتبره "جريمة حرب"

أعربت الخارجية البريطانية، الأحد، عن صدمتها من الضربة الروسية الأخيرة على مدرسة في مقاطعة لوغانسك شرقي أوكرانيا، واعتبرتها "جريمة حرب".

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، في تغريدة على تويتر: "مصدومة بشدة بسبب الهجوم الروسي الأخير على مدرسة في لوغانسك والذي أدى لمقتل أناس أبرياء كانوا يحتمون من القصف".

وأضافت: "إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يرقى إلى جرائم حرب".

وتابعت الوزيرة: "سنضمن محاسبة نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وفي وقت سابق اليوم، رجح حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكرانية، سرهي هايداي، مقتل 60 شخصا إثر غارة جوية روسية على مدرسة في المقاطعة الواقعة شرقي البلاد.

وقال هايداي، في تصريح عبر تلغرام إن الضربة الجوية وقعت أمس وتسببت باندلاع حريق في المدرسة الواقعة بقرية "بيلوغوروفكا"، تم إخماده بعد أربع ساعات تقريبا من اندلاعه.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.