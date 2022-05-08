قادة مجموعة السبع يتعهدون بإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية

تعهّد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، بإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي.

جاء ذلك خلال قمة افتراضية عقدت الأحد، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وكشف القادة المشاركون في الاجتماع عن حزمة العقوبات الجديدة التي يعتزمون فرضها على روسيا بسبب حربها التي تشنها على أوكرانيا.

وشدد قادة الدول السبع على اعتزامهم مواصلة دعم أوكرانيا على الطاولة وعلى أرض الواقع.

وأشار البيان إلى أن العقوبات التي فرضت على روسيا حتى اليوم، قضت على مكتسباتها خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة.

وتطرق البيان إلى حظر الولايات المتحدة، استيراد النفط الروسي في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن دول مجموعة السبع تعتزم إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال التخلص التدريجي أو حظر استيرادها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

ومجموعة الدول الصناعية السبع، هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.