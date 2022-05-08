موسكو: بيان زعماء مجموعة السبع اعتراف بـنجاحنا في أوكرانيا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الأحد، إن البيان الصادر عن زعماء مجموعة السبع حول تصميمهم على "منع انتصار" روسيا، "اعتراف بنجاح عمليتنا العسكرية في أوكرانيا".

وكتب فولودين على قناته في "تيلغرام": "اعترفت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان بنجاح العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وأضاف المسؤول الروسي أن "هذه هي الطريقة التي ننظر بها إلى البيان الذي أصدره زعماء مجموعة السبع اليوم بشأن نيتهم "منع انتصار" روسيا في أوكرانيا".

وأشار فولودين إلى أن قادة مجموعة السبع بهذا الشكل يعارضون نزع السلاح واجتثاث النازية والوضع الحيادي وغير النووي لأوكرانيا وحق شعبي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في تقرير مصيرهما.

واختتم رئيس دوما قائلًا: "من الواضح الآن لماذا لم يتم الرد على المبادرات الأمنية التي اقترحها رئيسنا.. لقد دمرت روسيا خططهم لتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا".

وفي وقت سابق اليوم، تعهد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، بإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي.

جاء ذلك خلال قمة افتراضية بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

ومجموعة الدول الصناعية السبع، هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.