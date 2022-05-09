أوكرانيا: نحو 70 سفينة محاصرة في الموانئ جراء الحرب

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، الإثنين، عن وجود نحو 70 سفينة محاصرة في موانئ البلاد بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نسقّا خلاله خطوات مشتركة لحل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، وفق وكالة أنباء "انترفاكس أوكرانيا" المحلية.

ونقلت الوكالة عن المكتب الصحفي للحكومة قوله إن شميغال أكد خلال الاجتماع على أنه بدأ بالفعل يشعر بتبعات الحرب التي أطلقتها روسيا على الأمن الغذائي العالمي بسبب توقف عمليات الشحن في البحر الأسود منذ 24 فبراير / شباط الماضي.

وأوضح شميغال أن بعض السفن أجبرت على دخول الموانئ بسبب القصف والأضرار الناجمة عنه ومقتل أفراد طواقم بعض السفن.

وتابع: "هناك الآن نحو 70 سفينة محاصرة في موانئ أوكرانيا، من بينها 10 سفن في ميناء أوديسا".