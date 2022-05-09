بريطانيا: الملكة إليزابيث لن تحضر جلسة افتتاح البرلمان

أعلن قصر بكنيغهام، الإثنين، أن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر جلسة الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني، غدا الثلاثاء.

وقال القصر في بيان إن الأمير تشارلز، وريث العرش، سيحضر الجلسة نيابة عن الملكة إليزابيث، وسيحضر كذلك حفيدها الأمير ويليام الثاني في ترتيب العرش.

تجدر الإشارة أنه في الأشهر الأخيرة، عمدت الملكة إليزابيث (96 عامًا)، أقدم وأطول ملوك العالم حكمًا، إلى تقليص واجباتها الملكية وظهورها العام بسبب بعض المشاكل الصحية وتقدمها في العمر.

وهذه المرة الثالثة التي تتغيب فيها الملكة عن حضور جلسة افتتاح البرلمان، بعد تغيبها لمرتين في 1959 و 1963 خلال فترتي حملها آنذاك.