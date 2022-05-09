بوتين يؤكد أن اجتياح قواته لأوكرانيا هو القرار الصائب الوحيد

احتفالا بانتصار القوات السوفييتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية قبل 77 عاما، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في العرض العسكري الضخم المقام بمناسبة عيد النصر الوطني الروسي ادعى فيها أن شن عملية عسكرية في أوكرانيا هي "القرار الصائب الوحيد".

وقال إن هناك محاولات "لتشويه التاريخ وإثارة الكراهية ضد الروس"، مشيرا أن القوات الروسية في أوكرانيا "تقاتل من أجل الناس في منطقة دونباس، ومن أجل أمن روسيا".

وأضاف: "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رد ضروري وفي الوقت المناسب على السياسات الغربية"، مشددا على أنه "يجب بذل كل الجهود لتفادي أهوال اندلاع حرب شاملة".

ولفت بوتين إلى أن موسكو عرضت العام الماضي على دول حلف شمال الأطلسي التوقيع على معاهدة أمنية، لكنه أشار إلى أن هذه الدول "لم ترغب في سماع موسكو".

وأردف: "لديهم خطط مختلفة تمامًا، وكان يجري التحضير لهجوم على شبه جزيرة القرم"، وأوضح أن الحلف "بدأ بالتطوير العسكري للمناطق المجاورة لروسيا".