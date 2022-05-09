ماكرون يدعو إلى إنشاء مجموعة خاصة لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إلى إنشاء مجموعة سياسية أوروبية خاصة من أجل ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون في البرلمان الأوروبي، تزامنا مع يوم أوروبا الذي يوافق التاسع من مايو/ أيار الجاري، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه لا يمكن بناء السلام في أوكرانيا عبر إذلال روسيا.

وأضاف: "غدا سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبدا".

وتابع: "سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة، لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضا، ولا حتى بالإذلال".

وفي السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفوضية "ستبدي رأيها بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران المقبل".

وتعالت الأصوات الداعية للموافقة على طلب أوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد كييف قبل أكثر من شهرين.