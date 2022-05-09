متظاهرون يرشقون سفير روسيا في بولندا بطلاء أحمر وموسكو تعلق: لا يمكن تخويفنا

تعرض السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف، الإثنين، لاعتداء من قبل متظاهرين أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبور الجنود السوفييت في العاصمة وارسو.

ورمى متظاهرون السفير الروسي سيرغي أندرييف وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له بالطلاء الأحمر ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من النصب التذكاري، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الحكومية.

وقام رجال الشرطة البولندية الذين وصلوا إلى موقع الحادث، بفرض طوق أمني حول الدبلوماسيين ورافقوهم إلى سياراتهم.

وتعليقا على الحادثة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن "مناصري النازية الجديدة كشفوا عن وجههم مرة أخرى وهذا وجه دموي".

وأضافت: "هدم النصب التذكارية لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطيل مراسم وضع الزهور في يوم مقدس لكل شخص محترم، كل هذا يثبت أمرا بديهيا - لقد اتخذ الغرب مسارا لإعادة بعث الفاشية".

وتابعت: "لكن لا يمكن تخويفنا. من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا لما يرونه في المرآة".

وأقيم اليوم عرض عسكري ضخم، في موسكو، بمناسبة عيد النصر الوطني الروسي احتفالا بانتصار القوات السوفييتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية قبل 77 عاما.