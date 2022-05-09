ياسمين فهيمي.. أول امرأة ترأس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية

انتخب الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي جي بي)، خلال مؤتمره العام اليوم الإثنين، النائبة في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ياسمين فهيمي، لتولي رئاسة الاتحاد.

وذكر التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" أن فهيمي، 54 عاما، حصلت على أكثر من 93 بالمئة من أصوات مندوبي الاتحاد، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى قيادة الاتحاد.

والأحد، بدأ المؤتمر العام الثاني والعشرون للاتحاد بخطاب من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، علماً أن الرئيس الحالي للاتحاد، راينر هوفمان، يغادر منصبه لأسباب تتعلق بالعمر.

وكانت فهيمي، المولودة في هانوفر، عاصمة ولاية "ساكسونيا السفلى" شمال غربي البلاد، لأم ألمانية وأب إيراني، شغلت لسنوات طويلة منصب أمينة سر اتحاد نقابات الصناعات التعدينية والكيماوية والطاقة في البلاد.

وقبل دخولها البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، شغلت فيهمي منصب وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية.

يذكر أن الانتخابات تُجرى في الاتحاد بصورة دورية كل 4 سنوات.