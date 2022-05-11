اتهام روسي لأوكرانيا بقصف بلدة حدودية ومقتل شخص على الأقل

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في قصف أوكراني على جنوب غرب روسيا، وفق ما أفاد حاكم منطقة بيلغورود المستهدفة الأربعاء.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تطبيق تلغرام "حتى الآن قضى شخص. توفي في سيارة الاسعاف وهناك ثلاثة جرحى".

واوضح أن الوضع هو "الأكثر صعوبة" الذي تشهده منطقته منذ أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته الى اوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

واتهم غلادكوف أوكرانيا باستهداف قرية سولوخي، لافتا الى تدمير منزل جزئيا.

وليست المرة الأولى تتهم السلطات في مناطق محاذية لأوكرانيا قوات كييف بشن هجمات على روسيا.

ففي نيسان/ابريل، اتهم غلادكوف مروحيات أوكرانية بقصف مخزن للوقود في بيلغورود.