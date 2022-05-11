روسيا.. مصرع 16 شخصا إثر اندلاع حرائق

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين إثر حرائق اندلعت في سيبيريا وجبال الأورال، بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة روسيا عن ألكسندر تشوبريان، القائم بأعمال وزير حالات الطوارئ الروسي قوله إن الحرائق في سيبيريا وجبال الأورال أسفرت حتى الآن، عن مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين.

وأضاف تشوبريان، خلال اجتماع عبر الإنترنت حول مكافحة الحرائق: "أصيب 34 شخصا خلال الحرائق، وتوفي منهم 16، بينهم طفل واحد، وتم نقل الباقين إلى المستشفى، بينهم 6 من رجال الإطفاء".

وتابع تشوبريان، أن السلطات تبذل كل الجهود لمساعدة المتضررين في هذه الحرائق، وتتم مساعدتهم في استعادة المستندات والوثائق المفقودة وتحديد حجم الأضرار المادية لتلقي التعويض.