وكالة سلامة الطيران الأوروبية: إلغاء إلزامية الكمامة في الطائرات والمطارات بدءًا من الاثنين

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيلغي إلزامية وضع الكمامة في الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارًا من الاثنين المقبل، مع انحسار نسبة الجائحة في أوروبا، وفق ما نقلت وكالة سلامة الطيران.

وقال مدير الوكالة باتريك كي اليوم "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات".

واضاف ان هذا القرار "يشكل خطوة كبيرة الى الأمام لجهة تطبيع وضع النقل الجوي".

وأشادت أكبر جمعية عالمية لشركات الملاحة الجوية (اياتا) بالقرار الجديد الذي يقضي بإعطاء المسافرين "حرية الاختيار بين وضع الكمامة أو لا"، بحسب مديرها العام ويلي والش.

واكد والش أن هؤلاء "يمكنهم السفر باطمئنان كبير مع علمهم بأن العديد من مزايا الطائرة تجعل منها أحد الفضاءات الداخلية الـكثر أمانا".

في الوقت نفسه، أكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أن الكمامة تظل إحدى أفضل الوسائل حماية ضد تفشي كوفيد-19 وخصوصا للأشخاص الضعفاء.

واوضحت ان القواعد المتصلة بالكمامة خصوصا "ستظل مختلفة بحسب شركات الطيران ما بعد الاثنين المقبل". فاستخدام الكمامة يبقى محبذا في الرحلات المتجهة او الاتية من امكنة لا يزال فيها وضع الكمامة مطلوبا في وسائل النقل العام.

واضافت انه في وجه عام، على الركاب "التصرف في شكل مسؤول واحترام خيار الاخرين حولهم".

وفي هذا الاطار، فإن الراكب "الذي يعطس من واجبه وضع كمامة لطمأنة الاشخاص الجالسين على مسافة قريبة منه".

ويأتي تخفيف إجراءات الحماية الصحية في وقت يبدي الاوروبيون توجها كبيرا نحو معاودة السفر بعد عامين من الوباء.

وتوقعت وكالة مراقبة الملاحة الجوية الاوروبية (يوروكونترول) ان تنتعش حركة الطيران هذا الصيف بما يوازي 95 في المئة مما سجل العام 2019، وذلك رغم الحرب في أوكرانيا والصدمة النفطية والتضخم.