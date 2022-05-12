أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بقبول عضويتها في التكتل السياسي

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بتخصيص مكان لبلاده داخل التكتّل.

وأوضح كوليبا في تصريح لقناة "ARD" الألمانية، أن بلاده ستواصل مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، أعرب الوزير كوليبا عن سعادته لتغيير ألمانيا موقفها من تزويد أوكرانيا بالسلاح.

ودعا قمة وزراء خارجية دول مجموعة السبع التي ستعقد بضيافة ألمانيا اليوم، إلى تكثيف العقوبات على روسيا.

كما شدد الوزير الأوكراني على ضرورة مناقشة وزراء خارجية مجموعة السبع، الأزمة الغذائية خلال اجتماعهم.