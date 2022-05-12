الحزب الشيوعي اليوناني يتظاهر ضد التواجد العسكري الأمريكي في اليونان

بتنظيم الحزب الشيوعي اليوناني، خرجت في العاصمة أثينا اليوم الخميس مظاهرة رافضة للقواعد العسكرية الأمريكية المتمركزة في اليونان.

ورفع المحتجون خلال التظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي اليوناني لافتات حملت عبارات مفادها "لا للحرب، لا للمشاركة، لا لقواعد الموت".

ويعارض الحزب الشيوعي اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين اليونان الولايات المتحدة التي ستطرح اليوم الخميس للتصويت في البرلمان، كما يقف ضد وجود القواعد التي تنص عليها الاتفاقية.

يشار أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وقع مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اتفاقا لتحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، يوسع مساحة النشاط الأمريكي في اليونان.