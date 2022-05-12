روسيا تعتبر انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تهديداً لأمنها

أكد الكرملين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمثل تهديدا لروسيا، وفق تصريح لدميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو، الخميس، إن توسع الناتو لا يزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن "رد روسيا على انضمام فنلندا إلى الحلف سيعتمد على درجة التقدم في البنية التحتية العسكرية للناتو على الحدود".

وذكر أن روسيا ستقوم بتحليل الموقف وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها.

وفي وقت سابق، أعلنت فنلندا عزمها تقديم طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ممهدة الطريق أمام نمو الحلف بينما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.