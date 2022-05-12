وكالة الطاقة الدولية: روسيا أوقفت إنتاج مليون برميل نفط يوميا في أبريل

قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن موسكو أوقفت إنتاج قرابة مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الماضي بسبب الإجراءات الغربية بحظر النفط الروسي.

وأوضحت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري، أن انخفاض الإنتاج الروسي أدى إلى تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 710 آلاف برميل يوميا لتسجل 98.1 مليون برميل يوميا في أبريل.

ورجح التقرير أن تزيد خسائر الإنتاج الروسي إلى 3 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن الأحجام المتزايدة من إنتاج تحالف "أوبك+" والولايات المتحدة إلى جانب تباطؤ نمو الطلب، ستؤدي إلى تفادي عجز حاد في الإمدادات وسط تعطل الإمدادات الروسية.

وتابع التقرير: "باستثناء روسيا، من المقرر أن يرتفع الإنتاج من بقية العالم بمقدار 3.1 ملايين برميل يوميا من مايو/أيار حتى ديسمبر/كانون أول".

وذكر أن عزلة موسكو تتعمق عقب غزوها أوكرانيا، إذ يفكر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بفرض عقوبات أكثر صرامة تشمل التخلص التدريجي من واردات النفط الروسي.

وإذا تم الاتفاق، فإن الحظر الجديد سيسرع من إعادة توجيه التدفقات التجارية الجارية بالفعل وسيجبر شركات النفط الروسية على إغلاق المزيد من الآبار.