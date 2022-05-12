20 جريحا على الأقل في انفجار في مصنع للكيماويات في سلوفينيا

وقع انفجار في مصنع للكيماويات بجنوب شرق سلوفينيا تلاه اندلاع حريق ما تسبب بإصابة 20 شخصا على الأقل، في حين حثت السلطات السكان في المنطقة المجاورة على البقاء في منازلهم.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي تم الإبلاغ عنه حوالي الساعة 8.30 صباح اليوم (0630 بتوقيت غرينتش) في بلدة كوسيفجي.

وأظهرت صور من مكان الحادث دخانا أسود يتصاعد من المصنع.

وقال سكان محليون إن الانفجار هز المنطقة بأكملها.

يبلغ عدد سكان المدينة، التي تبعد حوالي 55 كيلومترا جنوب شرق ليوبليانا، حوالي 8000 نسمة.

وقالت السلطات إن شخصين أصيبا بحروق شديدة وتم نقلهما إلى مستشفى في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا.

وأضافت أن اثنين آخرين في عداد المفقودين. ويعمل في مصنع "ميلامين" حوالي 200 موظف.

وذكرت أجهزة الطوارئ أنه تم إخماد الحريق بحلول منتصف الصباح.

وأضافت أن مبنى المصنع تعرض لأضرار بالغة.

ينتج مصنع "ميلامين" منتجات كيميائية مثل راتنجات الميلامين للورق والبناء والخشب والمطاط وصناعة الطلاء والورق الزخرفي المشبع لصناعة الأثاث والمواد المشبعة لصناعة الأحذية.