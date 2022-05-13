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بريطانيا تحث مجموعة السبع على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

وكالة الأناضول للأنباء
لندن
نشر في 13.05.2022 16:23
وزيرة الخارجية البريطانية ، ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية ، ليز تراس

حثت بريطانيا مجموعة الدول السبع، الجمعة، على زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وتوسيع العقوبات ضد روسيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة "فايسنهاوس" شمالي ألمانيا، إنه "من المهم للغاية في الوقت الحالي أن نواصل الضغط على بوتين من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وتوسيع العقوبات".

وأشادت الوزيرة البريطانية بـ "الحيوية التي اتسمت بها وحدة مجموعة الدول السبع خلال الأزمة الأوكرانية الروسية، وذلك في إطار الجهود الرامية لحماية الحرية والديمقراطية".

وأضافت تراس: "سنواصل العمل معًا لتحقيق ذلك تحديداً".

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