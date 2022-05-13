هجوم بسكين استهدف ركاب قطار في ألمانيا يسفر عن 5 إصابات

أصيب 5 أشخاص، الجمعة، إثر تعرضهم بهجوم بسكين خلال وجودهم على متن قطار محلي في ألمانيا.

وقالت السلطات الألمانية في بيان، إن "شابا يحمل الجنسية العراقية هاجم بسكين ركاب قطار، فتسبب في إصابة 5 أشخاص بينهم ضابط خارج الخدمة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أنه تم تحييد المهاجم (31 عاما) عن فعلته بواسطة 3 رجال كانوا على متن القطار ذاته "بينهم الضابط الذي أصيب ورجلين اثنين آخرين".

وفي السياق، أشارت السلطات إلى أن المهاجم "كان يخضع للتحقيق بشأن التطرف المحتمل أثناء إقامته في نزل للاجئين في عام 2017".

غير أنها لم تكشف حتي الساعة (16:30بتوقيت غرينيتش) الدافع وراء الهجوم على ركاب القطار.

يشار إلى أن 4 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات في أيديهم أو وجوههم ورأسهم، بينما طعن أحد الضحايا في الكتف، و لم يكن أي منهم في حالة حرجة تهدد الحياة.

كما أصيب المهاجم ويخضع حاليا للعلاج في إحدى العيادات، حسب المصدر ذاته.