روسيا تحذر من بدء إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، عن قناعة بلاده بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.

وقال غروشكو، في مؤتمر صحفي: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض"، وأن "مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق".

وتابع: "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانيا، انطلاقا من الواقع الجديد".

والخميس، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي بتخصيص مكان لبلاده داخل التكتّل.

وأوضح كوليبا في تصريح لقناة "ARD" الألمانية، أن بلاده ستواصل مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.