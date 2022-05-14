نحو 700 ألف لاجئ أوكراني دخلوا ألمانيا منذ الاجتياح الروسي لبلادهم

أعلنت ألمانيا أن نحو 700 ألف لاجئ أوكراني دخلوا إلى أراضيها منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية ضد دولتهم.

ونقلت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" المحلية، السبت، عن بيانات وزارة الداخلية الألمانية أنه "تم تسجيل نحو 700 ألف شخص فروا من الحرب في أوكرانيا".

وكشفت البيانات أنه منذ بدء الهجوم الروسي أواخر فبراير/ شباط الماضي حتى 11 مايو/ أيار الجاري، تم تسجيل 727 ألفا و205 لاجين في السجل المركزي للأجانب بألمانيا، يحمل 93 في المئة منهم الجنسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن "عددا كبيرا ربما يكون قد سافر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو عاد إلى أوكرانيا".

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن "النساء يشكلن 81 في المئة من اللاجئين البالغين المسجلين".

وفي وقت سابق السبت، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لصحيفة "راينيشه بوست" المحلية، إن "تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا يتباطأ".

وأضافت فيزر "في الوقت الراهن، يصل فقط نحو ألفي شخص من الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا كل يوم.. ومنتصف مارس (آذار) الماضي، كنا نرى نحو 15 ألف شخص يوميا".

وأشارت إلى أنه "في الوقت نفسه، يعود نحو 20 ألف لاجئ، بعضهم كانوا في ألمانيا، إلى بلادهم كل يوم عبر الحدود الأوكرانية مع بولندا".

ورجحت عودة أغلبية الوافدين إلى أوكرانيا، قائلة "البعض سيبقى، إذا رأى الناس فرصة لإيجاد مكان لهم في سوق العمل الألمانية بمؤهلاتهم".

وأكدت الوزيرة الألمانية أن "رعاية النساء والأطفال وكبار السن الذين فروا من أوكرانيا لا تزال تتطلب مجهودا إنسانيا كبيرا" .