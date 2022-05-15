ترحيب أوكراني كبير بقرار برلين منحها أسلحة ثقيلة للمرة الأولى

رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بقرار ألمانيا توريد أسلحة ثقيلة إلى كييف، من طراز مدافع هاوتزر.

وقال كوليبا في أعقاب زيارة استمرت أربعة أيام لبرلين "يوم وصولي إلى برلين، كان يجري تدريب جنود أوكرانيين على استخدام مدفعية ألمانية ذاتية الدفع عيار 155 ملم".

وأضاف "قريبا ستضرب مدافع هاوتزر هذه العدو. هذه سابقة وقد تغلبنا على الحاجز النفسي"، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.

كما رحب الوزير الأوكراني بتطور موقف برلين في شأن اعتمادها على المحروقات الروسية.

وقال "تحدثنا كثيرًا عن حظر الغاز الروسي"، معرباً عن انطباعه أنه "تم اتخاذ القرار السياسي الأساسي بشأن واقع أن الارتهان الألماني مشكلة كبيرة، ويجب إنهاؤها".

ودعا برلين إلى أداء دور قيادي لحصول أوكرانيا على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يتعين على الدول الأعضاء الـ 27، المنقسمة، اتخاذ قرار بشأنه في حزيران/يونيو.

وقال "اختيار النخب الألمانية بسيط جداً: إما أن تأخذوا زمام المبادرة في هذه العملية وتدرج أسماؤكم في التاريخ الأوروبي، وإما سيحدث ذلك في أي حال، ولكن بدون قيادتكم."

وحضر كوليبا خلال زيارته لألمانيا، اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة) في فانغلز. والتقى السبت، على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في برلين.

وشدد بلينكن في المناسبة مجدداً على "التزام الولايات المتحدة الدائم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة الحرب الروسية غير المبررة"، وفق المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.

كما ناقش الرجلان "الحلول" الممكنة لتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية من الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ويهدد الحصار الروسي المفروض على الإنتاج الزراعي لأوكرانيا، المُصدِّر الرئيسي للحبوب، بزيادة انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان.