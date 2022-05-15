وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومتي إس-300 في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قاذفتين لمنظومة "إس300" و13 بطارية مدفعية للجيش الأوكراني اليوم.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا عن بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية استهدفت 6 مواقع قيادة و11 موقع تمركز للسرايا وأربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد إصابة تلك الأهداف الواقعة في قرى "زابوروجيه" و"باراسكوفييفكا" و"كونستانتينوفكا" و"نوفوميخايلوفكا" بمقاطعة دونيتسك، شرقي أوكرانيا.

وأضاف أن الطيران الروسي دمّر 32 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.

وتم تدمير قاذفتين لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-300" وموقع رادار في منطقة "شبيليفكا" في ضواحي مدينة سومي الاوكرانية.

كما أصابت القوات الروسية 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، و13 بطارية مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران، بحسب بيان وزارة الدفاع.

وذكرت البيان أنه نتيجة للضربات تم تحييد ما يصل إلى 150 من القوات الأوكرانية، وتعطيل 26 وحدة من المعدات العسكرية.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه البيانات من طرف محايد.