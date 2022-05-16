السلام الأخضرتمنع ناقلة تحمل وقودا روسيا من دخول بريطانيا

منع نشطاء من منظمة السلام الأخضر ناقلة ترفع العلم اليوناني، من دخول ميناء بريطاني بحجة أنها تحمل وقودا روسيا.

وجاء في البيان الصادر عن منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) بأن 12 ناشطا منعوا، مساء الأحد، ناقلة نفط يونانية تحمل 33 ألف طن من الديزل الروسي من دخول ميناء إسيكس في بريطانيا حيث كان من المخطط تفريغ حمولتها فيه.

وأشار البيان أن النشطاء منعوا دخول السفينة احتجاجا على سماح الحكومة البريطانية بتمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال جورجيا ويتاكر، أحد ممثلي منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتل أوكرانيا منذ حوالي ثلاثة أشهر، لكن أموال الوقود المدفوعة من قبل المملكة المتحدة لا تزال تمول الحرب.

ورفع المتظاهرون على متن الناقلة لافتات كتب عليها النفط يغذي الحرب.

فيما أعلنت الشرطة البريطانية، في بيان أنها اعتقلت 8 أشخاص على صلة بالحادث.