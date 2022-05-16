بوتين لا يرى تهديداً في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي لا يشكل تهديدا لموسكو لكنه لن يمر دون رد.

جاد ذلك خلال مشاركته في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" في العاصمة موسكو، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وقال: "روسيا ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف الناتو لا يشكل تهديدا، لكنه يتطلب رد فعل وإجراءات جوابية".

وأوضح أن توسع حلف الناتو من خلال هذه الدول "لا يخلق تهديدا مباشرا لروسيا"، مشيرا إلي أن توسيع البنى التحتية العسكرية في هذه المناطق "سيؤدي بالتأكيد إلى إجراءات جوابية، وذلك بناء على التهديدات التي ستلحق بموسكو".

تصريحات بوتين هي الأولى من نوعها التي يعترف خلالها بأن "ليس لديه مشكلات" مع انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.

وكانت موسكو حذرت مرارا الدول الواقعة على حدودها من الانضمام لحلف الناتو واعتبرت أن أي قرارات في هذا الشأن تهدد أمنها وتعد توسعات غير شرعية لحلف شمال الأطلسي.

واعتبرت أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" سيشكل انتهاكا لاتفاقية أبرمتها مع روسيا عام 1992، وينص أحد بنودها على التزام كل منهما بعدم السماح باستخدام أراضيهما لشن عدوان عسكري على الدولة الأخرى.