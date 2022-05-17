أوكرانيا تعلن تعليق المفاوضات مع الوفد الروسي

أعلن مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك، تعليق المفاوضات بين وفدي بلاده وروسيا الرامية إلى وقف الحرب.

وأفاد بودولياك في تصريحات، الثلاثاء، إن الوضع في أوكرانيا تغير كثيرا منذ بداية الحرب، وأن روسيا ما زالت غير مدركة لهذا الأمر.

وأوضح أن عملية التفاوض بين وفدي البلدين بشأن إنهاء الحرب تم تعليقها لأن روسيا لم تأخذ التغيرات الحاصلة بعين الاعتبار.

وأضاف: "عملية التفاوض تعتمد على سير الأحداث في أوكرانيا، وتم تعليق العملية التفاوض لأنه لم يكن هناك تغيير أو تقدم كبير بعد إعلان إسطنبول".

وأشار أن روسيا ما زالت تحافظ على تفكيرها النمطي، رغم مرور 82 يوما على الحرب، وشدد في ذات الوقت على أن أي حرب لن تضع أوزارها إلا على طاولة المفاوضات.

يذكر أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا مفاوضات مباشرة 3 مرات بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في إسطنبول.

وأحرز الجانبان تقدما ملموسا نحو وقف إطلاق النار خلال المفاوضات التي انعقدت في إسطنبول بتاريخ 29 مارس/آذار الفائت.